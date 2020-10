Lokalna policija sporoča, da bo od ponedeljka, 2. novembra, zelenjavna tržnica dostopna samo trgovcem in grosistom. Vsakodnevna prodaja od 9. do 10. ure, od torka do sobote, je tako spet preklicana. Za omejitev so se odločili v sklopu ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom