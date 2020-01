Železarna: Cgil vztraja pri nasprotovanju dogovoru

Pri sindikatu Cgil so v primerjavi z ostalimi sindikati glede predlaganega sindikalnega dogovora o zaprtju plavža in koksarne v škedenjski železarni na popolnoma drugem bregu in nasprotujejo dogovoru. »Mi mislimo, da je tisti dogovor izsiljevalen, saj ne nudi odgovora vsem delavcem. Želim spomniti na obvezo, ki sta jo predsednik deželne vlade in ministrstvo dala delavcem: zapreta se plavž in koksarna, vendar je treba zagotoviti zaposlitev. V tem dogovoru ni jamstva o zaposlenosti in ni jasne industrijske perspektive,« je novinarjem dejal pokrajinski tajnik Cgil za Tržaško Michele Piga.

Po besedah tajnika Cgil je treba skleniti nov sindikalni dogovor, ki mora upoštevati že obstoječi programski dogovor o železarni, v katerega naj se vključijo elementi, ki bi bili koristni za izhod iz krize industrijskega sektorja. Zato tudi od institucij zahtevajo odločno ukrepanje, da se oceni sindikalni dogovor, ki ni splošen in ne upošteva vseh zaposlenih.

»Mi želimo ponovni zagon industrije, ki naj bo čist in okolju prijazen, glede tega nimamo nobenih predsodkov. Zahtevamo pa, da se delavcem železarne, dalje delavcem, ki so jih prizadele krize drugih realnosti industrijskega sektorja na ozemlju in 7000 brezposelnim, ki še vztrajajo v našem mestu, nudi perspektiven odgovor o prihodnosti, ki naj gleda na prihodnjih 20 let in naj se ne omeji na gledanje na prihodnji dve leti in to brez gotovosti,« je sklenil Piga.