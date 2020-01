Železarna: Fim Cisl, Uilm Uil, Failms in Usb za dogovor

V pogajanjih za načrt o korakih po zaprtju plavža in koksarne škedenjske železarne sta se oblikovala dva tabora: sindikati Fim Cisl, Uilm Uil, Failms in Usb, ki imajo v sindikalnem zastopstvu absolutno večino, podpirajo sindikalni dogovor, nasprotuje pa mu sindikat Fiom Cgil. Sindikati, ki podpirajo dogovor z lastništvom železarne, so sklicali novinarsko konferenco, da bi, kot so dopoldne navedli, »odstrli dimno zaveso lažnih novic, ki so jo okoli sindikalnega dogovora stkali predstavniki sindikata Fiom.«

Delavci železarne se bodo 7. januarja sestali na sindikalni skupščini, sledil pa bo referendum, s katerim bodo odločali, če podpreti ali zavrniti sindikalni dogovor. »Da bi delavce prepričali, naj se ne opredelijo za dogovor, so v preteklih dneh predstavniki sindikata Fiom vztrajali s širjenjem neresnic,« je navedel Sasha Colautti (USB), »delili so celo kopije osnutka sindikalnega dogovora in ga prodajali kot dokončnega, čeprav to ni bilo res. Sindikalisti Fioma so zadnje plenarno zasedanje v znak nasprotovanja zapustili in vztrajajo celo z nasprotovanjem zaprtja plavža in koksarne. A za to je danes prepozno: treba je pomisliti na zavarovanje delovnih mest.« Delavcem naj bi predstavniki Fioma tudi natvezili, da so ostali sindikati podpisali dogovor o kolektivnem odpustu, kar nikakor ne drži, je bilo zagotovljeno na današnjem srečanju z mediji.

Sindikalna vojna, ki se je vnela med med Fim Cisl, Uilm Uil, Failms in Usb na eni strani in Fiom Cgil na drugi, je nespametna, meni Umberto Salvaneschi (Fim Cisl), dodaja pa, da ne morejo mimo neresnic in poskusov dezinformiranja. »Brez sindikalnega sporazuma ni programskega sporazuma,« je večkrat poudaril Antonio Rodà (Uilm Uil). »Dosegli smo osnutek sindikalnega dogovora, ki zagotavlja načrte za vse zaposlene. Zavrniti sindikalni sporazum bi bilo kot skočiti z letala brez padala,« je sklenil Rodà.