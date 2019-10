Železarna: napoved prvih odpustov

Sindikati so 23. oktobra prejeli prvo uradno sporočilo o začetku krčenja števila uslužbencev v podjetjih, ki so povezana s škedenjsko železarno. Kot piše v sporočilu sindikata Cgil, gre konkretno za kolektivni odpust vseh 27 v Trstu živečih uslužbencev podjetja ASTL, ki skrbi za logistiko in transport na območju železarne.

Podjetje je kot razlog za odpust navedlo nepričakovano in v nasprotju z dogovori predčasno odločitev družbe Siderurgica Triestina, da prekine pogodbo o dobavi. Posledica je ukinitev operativne enote za logistiko in transport, ki deluje v Trstu, saj predstavlja za omenjeno podjetje višek. Do odpusta bo prišlo postopoma, enoto pa bodo dokončno ukinili 31. marca 2020.

Pri sindikatu Cgil so prepričani, da bodo odslej podobne izjave o višku delavcev kar kapljale in bodo v brk vsem napovedim krajevne in vsedržavne politike kosile med delavci železarne in z njo povezanih podjetij.