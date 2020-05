Železarna: prihodnji teden podpis programskega sporazuma

Podpis programskega sporazuma za nadaljevanje dejavnosti v škedenjski železarni je tik pred zdajci. Danes so se videokonferenčno sestali tržaški prefekt Valerio Valenti, minister za gospodarski razvoj Stefano Patuanelli, predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga in odbornica za delo Alessia Rosolen ter sindikalni predstavniki delavcev železarne Sasha Colautti (Usb), Cristian Prella (Failms), Marco Relli (Fiom Cgil), Antonio Rodà (Uilm Uil) in Umberto Salvaneschi (Fim Cisl). Sogovornike je minister Patuanelli seznanil s skorajšnjim podpisom programskega sporazuma, do katerega naj bi prišlo v prihodnjem tednu, predvidoma 28. ali 29. maja in to v Trstu. Sporazum bo določal o ohranitvi zaposlitvene ravni in namembnosti območja, ki se bo sprostilo po demontaži plavža in koksarne.

Sindikalni predstavniki so z včerajšnjim srečanjem v glavnem zadovoljni, zlasti tisti, ki so svojčas podpisali sindikalni sporazum, kot npr. Fim Cisl in Uilm, kjer poudarjajo, da bi novi partnerji zagotovili ohranitev zaposlitvene ravni, pa tudi, da bo do podpisa prišlo v Trstu. Bolj kritični pa so pri Fiom Cgil, kjer opozarjajo, da so nekatera vprašanja ostala brez odgovora, npr. morebitnih spremembah industrijskega načrta ali o negotovi usodi nekaterih uslužbencev.

Predstavniki deželne vlade pa poudarjajo, kako so v prilagoditev železarne novim dejavnostim namenili pomenljive vsote iz javne blagajne, s katerimi želijo ohraniti zaposlitveno raven.