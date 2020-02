Železarna: prošnja za socialne blažilce

Družba Arvedi, lastnica škedenjske železarne, je Deželo Furlanijo - Julijsko krajino zaprosila za aktiviranje socialnih blažilcev oz. izrednega nadomestila za plačo, ki ga bo prejemalo 477 delavcev obrata. Tega socialnega blažilca, ki naj bi stekel s 24. februarjem in bi ga bili rotacijsko deležni vsi omenjeni delavci, predvideva programski dogovor o zaprtju plavža in koksarne, ki so ga tako tudi začeli uresničevati. Sindikati zdaj čakajo, da jih deželna uprava skliče za t. i. skupno preverjanje (esame congiunto), kateremu bi moral potem slediti institucionalni dogovor in aktiviranje nadomestila za plačo.

Družba Siderurgica Triestina, hčerinsko podjetje družbe Arvedi, pa je posredovala natančen načrt v zvezi s postopkom ugašanja plavža in koksarne. Načrt so prejeli akterji tehničnega omizja, ki spremlja omenjeni postopek, sestavljajo pa ga tržaška prefektura, Občina Trst, zdravstveno podjetje Asugi, gasilci in deželna agencija za okolje Arpa. Postopek ugašanja bo obsegal štiri faze, ki bodo zadevale plavž, koksarno, električno centralo in stroj za litje. Tehnično omizje se bo ponovno sestalo prihodnjo 12. februarja.Sestankov tehničnega omizja pa se želijo udeležiti tudi sindikati oz. predvsem predstavniki delavcev, zadolženi za varnost. Tehnično omizje ni kar tako in zadeva tudi vprašanje varnosti, menijo pri sindikatu Uilm, kjer pričakujejo prefektovo povabilo.