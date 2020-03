Železarna: s 27. marcem začetek ugašanja koksarne

Če ne bo medtem prišlo do zapletov, se bo prihodnjega 27. marca začel postopek ugašanja koksarne v škedenjski železarni, naslednji teden pa bodo začeli ugašati plavž, stroj za litje in elektrarno. Vest je danes popoldne sporočil deželni odbornik za okolje Fabio Scoccimarro, sklicujoč se na izjave družbe Arvedi, ki je lastnica obrata.

Odbornik opozarja, da to ne bo kot prižgati ali ugasniti plin na domu, saj postopek predvideva več vaz, med katerimi bodo vse pristojne ustanove ocenile časovnico, ki jo je posredoval lastnik in bodo pazile, da ne bo prišlo do nezgod. Pri tem poudarja, da bo v tem času verjetno prišlo do prižiga plamenov in drugih vidnih pojavov.

Po Scoccimarrovem prepričanju je to nov korak na poti, ki se je začela lanskega 28. in 29. avgusta, ko je družba Arvedi prvič izrazila razpoložljivost za pogajanja o preureditvi območja. Od takrat se je delalo za pripravo upravnih aktov, pri katerih je deželna uprava Furlanije - Julijske krajine porok za zaščito okolja in delovnih mest, je izjavil Scoccimarro, ki poudarja pomen novega programskega dogovora, ki je v pripravi.