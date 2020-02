Železarno bodo začeli ustavljati v prvi polovici marca

Postopek ugašanja plavža in koksarne v škedenjski železarni se bo najverjetneje začel v prvi polovici meseca marca, omizje, ki se ukvarja s tem vprašanjem, pa bodo razširili na predstavnike delavcev, ki so pristojni za varnost v podjetju. To izhaja iz seje tehničnega omizja o škedenjski železarni, ki je 12. februarja potekala na tržaški prefekturi in je predstavljala tudi začetek delovanja tega telesa.

Kot izhaja iz sporočila prefekture, se bo ustavljanje delovanja škedenjskega obrata začelo po vsej verjetnosti v prvih petnajstih dneh v mesecu marcu, zadevalo pa bo območje koksarne, tamkajšnjih peči in povezanih naprav, dalje območje plavža, elektrarne in stroja za litje ter napravo za proizvajanje pomožne pare. Celoten postopek bi moral trajati približno tri tedne, glavne obrate pa bodo ustavili že v prvih dneh, sledilo bo njihovo zavarovanje.

V teku je že pripravljalna faza pred ugašanjem obrata. Nekaj vidnih oz. slišnih učinkov zaustavljanja železarne (npr. hrup zaradi odprtja ventilov Bledeer in prižig pomožnih luči) bo možnih le sočasno z izpraznitvijo zadnjih peči v koksarni in z zaustavitvijo plavža. To zlasti v zadnjih 12 urah delovanja plavža in v zadnjih osmih urah praznjenja baterij A in B v koksarni.

Skozi celoten potek ustavljanja obrata bo deloval sistem okoljevarstvenega nadzora, ki ga predvidevajo veljavna dovoljenja, družba Arvedi pa se je obvezala, da bo občane predhodno obveščala o napredovanju del. Tehnično omizje se bo ponovno sestalo prihodnjega 24. februarja.