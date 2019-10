Železarno zapušča prvih dvajset delavcev

V škedenjski železarni so danes potekle pogodbe dvajseterice delavcev, zaposlenih za določen čas, pogodb pa družba Siderurgica triestina zaenkrat ne bo obnovila. To je prva otipljiva posledica napovedanega zaprtja plavža in železarne, o kateri potekajo pogovori tako v Rimu kot v Trstu. Danes so se na sedežu Dežele Furlanije - Julijske krajine sestali predstavniki deželne vlade, skupine Arvedi (lastnice družbe Siderurgica triestina) in sindikatov. Alessia Rosolen, ki je v deželni vladi pristojna za delo, je zagotovila, da je ohranitev zaposlitvene ravni trenutno prioriteta. »Dolžni smo preprečiti, da bi kakršnakoli enostranska odločitev oškodovala delavce. Industrijski načrt in prezaposlitev delavcev morata iti skupaj, v okviru popolnega in dogovorjenega načrta,« je izjavila Rosolenova.

Govor je bil predvsem o roku 31. decembra letos, ki so ga pri skupini Arvedi pred kratkim navedli kot možen datum zaprtja plavža in koksarne, če bodo ta načrt podprle javne uprave. »Če hodimo po skupni poti, ne moremo upoštevati vsiljenih ukrepov, toliko bolj, ko govorimo o tako obsežnem industrijskem načrtu, ki ga trenutno obravnavajo uradi Ministrstva za gospodarski razvoj in Dežele FJK,« je ocenila Rosolenova. njen kolega Fabio Scoccimarro, ki je pristojen za okolje, pa je potrdil, da se deželni uradi ukvarjajo s tem, da bi izdali novo okoljsko dovoljenje.

Delavci, zbrani pred deželno palačo, so medtem napovedali, da bi se po prvih dvajsetih zaposlenih brez službe kmalu lahko znašlo še več sodelavcev, do februarja morda že šestdeset. Nekaterim delavcem je delodajalec ob zapadlosti pogodbe predlagal prezaposlitev v drug obrat kakih 50 kilometrov daleč od Trsta, pogovori z njimi se nadaljujejo.