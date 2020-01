Železnice brez kupca tudi na tretji dražbi

Tudi na tretji javni dražbi palače na Trgu Vittorio Veneto, v kateri je bil upravni sedež Državnih železnic, ni bila vplačana nobena varščina. Izklicna cena za poslopje iz konca 19. stoletja je bila določena v višini 9,5 milijona evrov, kar je 2,5 milijona manj kot na drugi dražbi. A tudi dodatno znižanje ni privabilo potencialnih investitorjev. Ali bodo Državne železnice nadaljevale z novo javno dražbo ali z neposrednimi pogajanji, se še ne ve, dejstvo pa je, da je nepremičnina na tržišču že 12 let, kar je za nepremičninski trg izredno dolga doba.

Poslopje na Trgu Vittorio Veneto velja za dragulj Državnih železnic. Skupno meri 17.800 kvadratnih metrov površine, ki se razteza v petih nadstropjih. V enem od teh se nahaja tudi malo več kot tisoč kvadratnih metrov velika dvorana, ki so jo železniški delavci uporabljali kot kino ali gledališče. Državne železnice so mogočno stavbo, ki so jo zgradili leta 1895 po načrtu arhitekta Giacoma Sagorsa, začele prodajati leta 2008.