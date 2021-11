»Želijo škoditi našemu zdravju«

Covid-19 je bolezen, ki je le malo hujša od gripe, največ mrtvih so zabeležili letos, se pravi v cepilnem letu, kar pomeni, da cepiva škodijo in z njimi se želi škoditi zdravju ljudi in le-te prisiliti, da se opremijo s covidnim potrdilom ter jih s tem nadzorovati. Te in podobne trditve je bilo mogoče slišati na shodu proti cepljenju proti covidu-19 in covidnemu potrdilu, ki ga je danes popoldne na Trgu Liberta' priredilo združenje Alister.

Tam se je pod budnim očesom policije zbralo nekaj sto ljudi, ki so prisluhnili besedam predsednika združenja Alister Walterja Pansinija ter zdravnikov Fabia Franchija in Fabia Milanija. Govorniki so med drugim poudarili, da se borijo proti zelo vplivnim globalnim centrom moči, ki so ljudi prestrašili in prisilili, da se zaprejo v stanovanje, k čemur so prispevali tudi nekateri zdravniki, ki ne obiskujejo bolnikov na domu, medtem ko je temeljnega pomena prav obisk zdravnika na domu in zdravljenje pacientov, tudi s pljučnico, z enakimi zdravili in terapijami, ki se jih je uporabljalo pred izbruhom pandemije. Predvsem pa je potrebno ljudi pomiriti, medtem ko so jih oblasti prestrašile, je bilo rečeno na shodu, na katerem so spodbudili h kritičnemu razmišljanju.