Želimo si kakovostno šolo - mar sprašujemo preveč?

»Želimo si le kakovostno šolo, mar sprašujemo preveč? Verjamemo, da tketa vzgoja in izobrazba našo prihodnost, se pravi prihodnost države. Želimo si šolo, kjer bi imela sodobna didaktika prosto pot, kjer bi jo poučevalo ustrezno število docentov. In želimo si, da bi ljudem, ki v šoli delajo, povrnili dostojanstvo in ovrednotili njihovo delo: profesorji in učitelji so danes dejansko ničvredni, kar odpira huda vzgojna vprašanja. Pa še to ... Nekoč je družina s šolniki sodelovala, danes pa je tako - ali je povsem odsotna ali pa nastopa v prvi bojni liniji z odvetnikom ob strani.«

Zastopniki tržaških šolskih sindikatov Cgil, Cisl, Uil, Snals in Gilda so včeraj novinarjem napovedali, da že od začetka novembra v šoli vre. »Vlada obljublja, ničesar pa ne uresniči - tako 24. aprila kot 1. oktobra smo z njenimi predstavniki podpisali dogovore, ki bi vsaj delno rešili vprašanja varnosti in osebja v šoli, od vsega tega pa ni bilo nič,« je v imenu zbranih sindikalistov poudaril Franco De Marchi od sindikata Snals. Daleč najbolj pereče je vprašanje varnosti šolske mladine oz. zmanjšanja števila zaposlenih: jasno je, da gresta dejstvi vštric. »Zlasti v zadnjih letih se je število šolskih pomočnikov in pomočnic močno zmanjšalo, kar pomeni, da ni dovolj ljudi, ki bi lahko jamčili ustrezno higieno v šolskih prostorih in hkrati nadzor nad otroki. Naj spomnimo, da je oktobra v Milanu v šoli umrl otrok.«