Žensko obarvana matura

Na ženskah svet stoji. V tem duhu je potekal državni izpit Katarine Polojaz. »Bilo je zanimivo, ker bodisi pri zgodovini kot pri literaturi so bili dolgo v ospredju le moški,« ocenjuje odličnjakinja klasičnega liceja Franceta Prešerna.

Potem ko so ji člani maturitetne komisije pokazali avtoportret umetnice Fride Kahlo, je bila povezava z drugimi avtoricami in posameznicami, ki so želele dati glas predolgo preslišanim, samodejna. Pri angleščini se je zlata maturantka iz Rocola posvetila Jane Austen in sufražetkam, pri slovenščini pa Adi Škerl in Svetlani Makarovič. V sklopu latinščine so jo nato še vprašali, kako so se ženske pojavljale v antiki. Maturantom klasične smeri so profesorji vsekakor letos poverili, naj v seminarski nalogi razvijejo temo ljubezni v antiki. Skratka pravo literarno popotovanje skozi neštete odtenke enega izmed najstarejših čustev na svetu.

Orisati so morali, kako se pojavlja in razlikuje pri nekaterih grških in latinskih avtorjih: »Za grški del sem izbrala Teokrita, Evripida in Sofokleja, za latinski pa Ovidija, Sv. Avguština ter pasijon, ki naj bi ga uredil Tertulijan. Izpostavila sem erotično ljubezen oziroma tisto do nasprotnega spola ali ljubimca. Predstavila sem nesrečno ljubezen kiklopa Polifema, ki se je zaljubil v morsko nimfo Galatejo. Ta pa se zanj ni zmenila. Pri Medeji se strast prelevi v popolno nasprotje, to je v sovraštvo, v Evripidovi Ifigeniji pa izstopa družinska ljubezen. Zaključni del sem posvetila višji obliki tega čustva, ljubezni do boga, kot jo izpovedujejo sv. Avguštin in pasijoni.«