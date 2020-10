Zeropixel prepleta glasbo z analogno fotografijo

Tradicionalna analogna fotografija bo tudi letos vodilo že sedmega fotografskega festivala Zeropixel 2020, ki bo tokrat za središčno tematiko imel glasbo v vseh njenih odtenkih. »Letos praznujemo 250-letnico smrti Giuseppeja Tartinija, po katerem nosi ime tržaški konservatorij, in 250-letnico rojstva Ludwiga van Beethovna,« je na spletni novinarski konferenci izpostavila Annamaria Castellan, ena od organizatork. Poudarila je, da je glasba univerzalen jezik, ki kljub trenutnim težkim virusnim razmeram povezuje ljudi z vsega sveta.

Kljub temu, da se organizatorji festivala vse do zadnjega trenutka niso znali odločiti, ali bi letošnjo izvedbo sploh izpeljali, so se naposled odločili, da številnim fotografom le dajo možnost, da predstavijo svoje umetnine. Program tako predvideva kar trinajst razstav, razpršenih po vsej regiji in širši okolici: od Milj do Trsta, Ronk, Tolmeča, Gorice in Umaga. »V sklopu razstav nameravamo izpeljati tudi najmanj 20 dogodkov,« je izpostavil Ennio De Marin, umetniški vodja festivala, na katerem bodo med drugimi sodelovali fotografi iz Italije, Slovenije, Južne Koreje, Anglije, Finske, ZDA in Mehike. Tržaški del festivala se bo pričel v soboto, 7. novembra, ob 11. uri, ko bodo v državni knjižnici Stellio Crise predstavili razstavo analognih fotografij na temo glasbe 35 fotografov z vsega sveta, ki jo je uredil Fabio Rinaldi. Razstava bo odprta do 4. decembra, od ponedeljka do petka od 9.30 do 18. ure, v soboto pa od 9.30 do 13. ure. Zaradi varnostnih predpisov bo omogočen dostop le desetim osebam naenkrat. Organizatorji zbirajo prijave na elektronskem naslovu info@zeropixelfestival.it.