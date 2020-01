Zgodaj zjutraj rešili tržaškega pohodnika

V Karniji se je v zgodnjih jutranjih urah uspešno zaključila reševalna akcija 68-letnega tržaškega pohodnika P.E., ki se je sinoči izgubil v dolini Pesarina. Med pohodom se je v večernem mraku izgubil na poti nazaj. Pri reševanju so sodelovali Gorski reševalci iz kraja Forni Avoltri, gasilci in finančni stražniki iz Tolmeča.

Klic na pomoč so reševalci prejeli okoli 18. ure, moški se je iz kraja Pieria podal na hrib Losa, nazaj grede pa se je podal na nekatere steze in bližnjice in se nazadnje izgubil na gozdnatem območju. Skušali so ga izslediti s pomočjo sms signala, vendar je moški razpolagal le s starejšim tipom mobilnega telefona, nazadnje pa so ga opazili s pomočjo utripajočih luči, potem ko jim je pohodnik povedal, da jih je opazil. Moški se je nahajal v gozdu pred naseljem Truia, kamor so se podali tudi gorski reševalci. Reševanje je potekalo na zelo zahtevnem območju.