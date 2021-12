Zgodba o pomanjkanju družinskega zdravnika pred epilogom?

Morda bo le zasuk. Morda bo leto 2022 za prebivalce Proseka in vseh bližnjih vasi, ki so dolgo lahko računali na strokovno pomoč Petra Starca in Paola Iankeja, srečnejše obarvano. Kmalu bi lahko v vas le prišla težko pričakovana družinska zdravnica, ki je pripravljena prevzeti maksimalno število dovoljenih pacientov, se pravi 1500, je napovedal predsednik zahodnokraškega rajonskega sveta Pavel Vidoni. Med njenimi glavnimi aduti – je povzel – je mladost, saj je pred nedavnim diplomirala, kar pomeni, da ne bi tako hitro odšla.

No, rešitev ni ravno za vogalom. Potrebnih je še nekaj korakov. Najprej mora poslati pismo tržaško-goriškemu zdravstvenemu podjetju Asugi, v kateremm izraža svoj namen, da bi prevzela vlogo splošne zdravnice na tem območju. Ta mora prošnjo odobriti in jo imenovati, po imenovanju pa ima tri mesece časa, da nastopi službo, je naštel.