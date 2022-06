Zgodba o sodobni, na glavo obrnjeni Pepelki

»Če sem v filmu Alza la testa v vaši deželi iskal hlad in otožnost – snemali smo pod snegom v Kanalski dolini in na meji v Gorici –, smo tokrat v filmu La fortuna di Laura v Trstu zasledovali eksplozijo luči in lepote, arhitekture in morja. Pripovedujemo namreč zgodbo o blišču mestnega središča in sivi otožnosti predmestja. Harmonično smo na platnu združili obe duši mesta in lepo je bilo.« Režiser Alessandro Angelini je Trst prvič spoznal leta 2009 in od takrat se k nam vselej rad vrača. Pred nekaj tedni (28. maja) se je lotil snemanja novega celovečerca La fortuna di Laura, v katerem nastopa v glavni vlogi Lucrezia Lante della Rovere. O filmu in samem snemanju je tekla beseda v Hiši filma v nekdanjem Domu pristaniških delavcev na nabrežju.

O čem pravzaprav pripoveduje film, ki ga bodo pri nas snemali še kaka dva tedna? Režiser je dejal, da ga lahko interpretiramo kot zgodbo sodobne Pepelke po narobe. Laura je oblikovalka notranjih prostorov, mati samohranilka, ki je sama vzgojila 22-letno hčer. Ko se razve za njeno ljubezensko razmerje z možem najpomembnejše stranke, se ji spremeni življenje – izgubi hišo, ugled in službo. Na pomoč ji priskoči njena domača pomočnica Agnese (igra jo Emanuela Grimalda), ki jo sprejme na svojem domu, kjer gosti tudi brata, ki se je ločil. Zavihati si mora rokave in pomagati Agnese pri čiščenju domov, ki jih je sama opremila. Laura na glavo postavi svojo lestvico vrednot, najde pogum za iskren odnos s hčerko in odkrije ljubezen v Fabriziu (odigrava ga Andrea Pennacchi - Il pojana, ki nastopa v oddaji Propaganda live).

»Gre za projekte, ki se lotevajo vsakdanjosti skozi prizmo komedije. Veselje prinaša srečo,« je ugotavljal režiser. Njegove besede je potrdila protagonistka Lante della Rovere, ki je poudarila zabavno sodelovanje v filmu v iskanju rešitev na težave, ki jih postavlja življenje. »Včasih se zgodi, da se poti lotimo na en način, potem pa nas življenje preusmeri na druge, ki so lahko še boljše!«