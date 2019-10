Jutri ob 17. uri bo v dvorani Luchetta Ota D’Angelo na sedežu RAI v Trstu (Ul. Fabio Severo 7) predstavitev televizijskega dokumentarca Proti toku. Zgodba partizana Augusta Marinija. Producent dokumentarnega filma je RAI Deželni sedež za Furlanijo Julijsko krajino – Slovenski program. Scenarij je napisala Dunja Nanut, režiserka pa je Luana Grilanc.

Dokumentarec obravnava življenjsko zgodbo Augusta Marinija (o njej pripoveduje tudi knjiga Bandito, ki jo je napisal z Maurom Casellijem), ki je bil zaradi svojih nazorskih izbir in doslednosti vedno proti toku. Že kot otrok je pokazal svoj neodvisen in samosvoj značaj, ker ni prenašal fašističnega ukalupljenja. Po kapitulaciji Italije je odšel v partizane in se odločil, da se bo boril v slovenskih formacijah v Benečiji. Ko je padel v roke okupatorja, je po nečloveškem mučenju pristal v zaporu v Benetkah.

Tako kot številni njegovi tovariši, Marini tudi po koncu druge svetovne vojne v svoji domovini ni mogel svobodno zadihati, zato je leta 1947 odšel v Jugoslavijo.

Več o tem bo mogoče izvedeti na jutrišnji predstavitvi filma.