Zgodba Prosečanke Savine Rupel priromala iz Barija

Prosek in Bari sta oddaljena 555 kilometrov v zračni črti. V nedeljo bo to razdaljo izničila zgodba Prosečanke Savine Rupel, deportiranke v ženskem nacističnem koncentracijskem taborišču v Ravensbrücku, ki jo bo gledališka skupina Teatrino della Colonna iz Barija postavila na oder Kulturnega doma Prosek-Kontovel.

Kot so čudna pota gospodova, tako je tudi čudna pot, ki je kruto zgodbo deportiranke Savine in njenega v koncentracijskem taborišču rojenega in po dveh tednih v mrazu izhiranega sinka Danila popeljala z vasi na Krasu v mesto na peti italijanskega škornja. Režiserka predstave Monica Angiuli jo je pred dnevi tako obnovila v telefonskem pogovoru.

Kako ste sploh izvedeli za zgodbo Savine Rupel?

Vsa zasluga gre Anni Marii Damato, avtorici gledališkega besedila. Anna Maria je petnajst let živela v Trstu. Takoj po poroki se je iz Barija preselila tja z možem. V Trstu je spoznala profesorja Marca Coslovicha. Imela je privilegij spoznati tudi Savino Rupel in Riccarda Goruppija ter številne druge, ki so bili člani Združenja nekdanjih deportirancev v nacističnih taboriščih.

Neverjetno.

Res. Pred kakimi desetimi leti se je vrnila v Bari. Nekega dne sva se s sestro Cristino, ki se tudi ukvarja z gledališčem, pogovarjali o tem, kaj bi lahko postavili na oder, da bi gledališče približali šolam. V pogovor sta se vključila Anna Maria Damato in Aldo Fornarelli, ki tudi sodeluje v predstavi. Anna Maria je dejala, da z Aldom pripravlja gledališko besedilo o zgodbi deportiranke Savine. Vprašala me je, ali bi delo režirala, in jaz sem takoj pristala. Počaščena sem, da sem lahko to opravila. Bila je, in je še res lepa avantura.