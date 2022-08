Zgodovina, kriminalke, priročniki

V Trstu veliko beremo. Tržačane je spletna knjigarna Amazon ravnokar vključila v lestvico najpožrešnejših bralcev, z desetim mestom namreč Trst zaključuje seznam italijanskih mest, kjer smo letos prebrali največ knjig. Kaj pa prebiramo najraje?

Med obiskovalci Tržaškega knjižnega središča je trenutno najbolj zaželena knjiga Ogenj, ki je zajel Evropo zgodovinarjev Gorazda Bajca in Boruta Klabjana, ki je hkrati poglobljena študija o njegovem požigu s strani fašističnega nasilja in del zgodovine samih slovenskih zamejcev. Ravno tako vzbuja veliko pozornost delo Za vse, ne zase, v katerem se Peter Verč poglobi v življenje prednika Romana Pahorja, pomembnega družbenopolitičnega delavca in organizatorja slovenskih mladinskih društev v času fašizma na Tržaškem.

Tudi italijansko govoreče stranke pa vse pogosteje odhajajo polnih rok: v glavnem kupujejo priročnike za učenje slovenskega jezika (in v tem je v primerjavi z minulimi leti razvidna velika razlika, so potrdili v knjižnem središču), radovedno pa listajo tudi po romanih Borisa Pahorja.

V tržaški knjigarni Lovat so nam potrdili, da sta pripovedi Fabbricanti di lacrime (Erin Doom) in La canzone di Achille (Madeline Miller) zelo brani. Ti je namreč Amazon označil kot najbolj priljubljeni na območju celotnega Apeninskega polotoka. V knjigarni tedensko sestavijo tudi lastno lestvico najbolj prodanih knjig. Na prvih mestih so v zadnjih časih vztrajali lokalni avtorji, kriminalke (le-te so precej iskane tudi v Tržaškem knjižnem središču) in zgodbe, ki se dogajajo v Trstu. V knjigarni pa je mogoče ob tem posegati tudi po naslovih, ki jih svetujejo sami bralci.