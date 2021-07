Zgodovinski prizori na Gradu sv. Justa

Grad pri Sv. Justu je iz svoje strateške pozicije na najvišjem mestnem gričku videl marsikaj. V teku njegovega obstoja se je tržaško ozemlje krepko spreminjalo: odvijale so se bitke z Beneško Republiko, Trst je postal del habsburške monarhije, stoletja kasneje je pristal pod Italijo.

Skozi štiri obdobja tržaške zgodovine bodo v sklopu letošnjega dogodka »Le stagioni delle armi« od sobote, 31. julija, do nedelje, 19. septembra, predstavili spremembe, ki so med 15. in 17. stoletjem zajele Grad sv. Justa in okolico. Vodeni ogledi bodo potekali v obliki igralskih nastopov dramskih skupin, ki prihajajo iz Furlanije - Julijske krajine in tudi iz Veneta. Igralci bodo obiskovalcem predstavili vojaške dejavnosti in uporabo orožja, pripovedovali pa bodo tudi o življenju na gradu nasploh.

Ogledi bodo potekali vsako soboto in nedeljo petkrat na dan, dvakrat dopoldne (ob 10.30 in 11.45) ter trikrat popoldne (ob 15., 16.15 in 17.30). Vsakega se lahko udeleži največ 15 obiskovalcev; vstopnice bodo na voljo pri vhodu v grad. Vsak vikend bo posvečen različnemu zgodovinskemu obdobju. Skozi štiri vikende bodo tako uprizorili življenje na gradu v 15. stoletju, v obdobju landsknehtov (najemniških vojakov v nemških deželah med 15. in 17. stoletjem), v 16. stoletju in v obdobju beneškega Trsta. Prvi krog bodo zaključili v nedeljo, 22. avgusta, ponovitve bodo potekale od sobote, 28. avgusta.