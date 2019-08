Zgodovinski spomin na zlo mora biti opozorilni zvonec

Zgodovinski spomin na zlo fašizma in nacizma ter na tiste, ki so v boju proti temu zlu dali svoje življenje, mora biti tudi opozorilni zvonec na nevarnosti ponovnega pojavljanja nasilnih ideologij in populizmov ter poziv k pravilnemu razločevanju in vrednotenju stvari. Lahko rečemo, da je to sporočilo včerajšnje svečanosti v spomin na kurirke in partizane, ki so jih nacisti leta 1944 ustrelili na openski Mandriji: takrat je pod okupatorjevimi streli padlo pet kurirk iz Prebenega - Mira in Angelca Bandi, Slava Grahonja, Elvira Kocjančič in Anica Parovel - dalje aktivistka Marija Grmek iz Krajne vasi ter partizani Baldo Bole iz Zadra, Miro Metlikovec iz Krepelj in Leopold Mervic iz Devina.

Včerajšnja svečanost,ki so jo priredile krajevne sekcije Vsedržavnega združenja partizanov Italije-ANPI ter združenj bivših deportirancev in političnih preganjancev ANED in ANPPIA, je bila tudi priložnost za spomin na partizana Jožefa Kovačiča Pepija, ki je padel v bitki za Opčine, a njegovega imena pri prekopu padlih borcev v skupno grobnico pomotoma niso vklesali na spominsko ploščo na openskem pokopališču, je na začetku svečanosti na pokopališču opozoril predsednik openske sekcije VZPI-ANPI Dušan Kalc.