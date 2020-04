Zgodovinsko sejo uvedla kletvica (video)

Sredino zasedanje tržaškega občinskega sveta je bilo zgodovinsko, ker je - kot je uvodoma poudaril predsednik Francesco Panteca - prvič potekalo preko videokonference, za nameček pa še ob tako pomembni priložnosti, kot je glasovanje o proračunu. Prav začetek seje pa ni bil prav nič slovesen, saj je tik pred poimenskim ugotavljanjem števila navzočih svetnike in župana presenetila glasna kletvica.

Vodja svetniške skupine Gibanja 5 zvezd Elena Danielis se je namreč v tistem trenutku doma kregala z nekom, ki jo je motil med pomembno video konferenco, nakar je izustila do Marije nič kaj prijazen vzklik. Ostali svetniki so osupli, nekaterim je šlo na smeh, drugi so se prijeli za glavo, podžupan Paolo Polidori se je za vsak primer prekrižal. Svetnica Danielis se je opravičila, najbolj oster do nje pa je bil kajpak ultra katoliški svetnik skupine Fratelli d'Italia Salvatore Porro, ki jo je pozval, naj se udari po prsih in pokori devici Mariji.