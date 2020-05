Zgoniška občina za oživitev kamnolomov

V Občini Zgonik želijo podpreti nadaljevanje večstoletne kraške tradicije kamnoseštva, zato so na zadnji seji občinskega sveta 26. maja, ki je zaradi znanih izrednih razmer spričo pandemije koronavirusa potekala preko spleta po kanalu YouTube, izglasovali dva sklepa, ki gresta v to smer.

Oba sklepa sta šla skozi z glasovi vseh svetnikov razen Marca Vascotta (Forza Sgonico), ki je bil proti. Prvi se je nanašal na odobritev smernic za podelitev koncesije za gospodarsko izkoriščanje 4615 kvadratnih metrov velikega zemljišča pri Repniču, podvrženega jusarski služnosti. Kot je dejala županja Monica Hrovatin, je pred časom občinska uprava objavila javni razpis, na katerega se je prijavilo le eno podjetje, zainteresirano za izkopavanje okrasnega kamna. Omenjeno podjetje bi dobilo koncesijo za izkoriščanje zemljišča za ceno 0,99 evra na kvadratni meter na leto, kar pomeni, da bi letno plačevalo okoli 4500 evrov, to pa za dobo 30 let, katerim bi morebiti dodali novih deset let. S tem bi omogočili nadaljevanje stoletne tradicije kamnoseštva na Krasu, je dejala županja in dodala, da se to uokvirja v širši načrt oživitve delovanja bivšega kamnoloma Milic v Zagradcu in kamnoloma Petrovica (ta se nahaja na ozemlju Občine Repentabor).

S tem je bil povezan naslednji sklep, kjer je bilo treba izraziti mnenje o načrtu za ponoven zagon bivšega kamnoloma Milic v Zagradcu. Za mnenje je zaprosil lastnik kamnoloma, podjetje Marmi Repen (zanj Gabriele Deste). Gre za oživitev dejavnosti, ki bo pozitivno vplivala na krajevno gospodarstvo in bo omogočila prenos znanja, je prepričana županja Monica Hrovatin, ki je opozorila, da to dopolnjuje dejavnost kamnoloma Petrovica. Načrt je že prestal presojo o vplivu na okolje, lastnik se je tudi obvezal, da bo poskrbel za okoljsko sanacijo.