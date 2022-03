Žičnica v Starem pristanišču: načrt zaupali Massimilianu Fuksasu

Po večdnevnem ugibanju je zdaj tudi uradno, da bo italijanski arhitekt svetovnega slovesa Massimiliano Fuksas pripravil projekt za postaji in stebre žičniške naprave v Starem pristanišču. Načrt bo oddal čez približno tri mesece, zanj bo prejel sto tisoč evrov, dodatnih 30 tisoč evrov bo Občina Trst namenila še vodenju del. To so včeraj ob prisotnosti arhitekta sporočili tržaški župan Roberto Dipiazza, pristojni za mestne finance Everest Bertoli in pristojna za naložbe v občinski upravi Elisa Lodi. Arhitekt Fuksas je v reprezentančnem salonu Mestne hiše izrazil veselje nad tem, da bo naposled delal v mestu, v katerem bi rad pustil svojo sled.

»Ko me je poklical župan Dipiazza in me vprašal, če me zanima projektirati del Starega pristanišča, sem brez oklevanja sprejel ponudbo. Že od nekdaj sem imel skrito željo, da bi sodeloval pri urbani regeneraciji tega območja,« je dejal arhitekt, ki je prepričan, da Staro pristanišče ne potrebuje drastičnega posega, ampak pristop, ki bi ga v medicinski stroki enačil z akupunkturo. S to prispodobo je Fuksas želel povedati, da ima v mislih sodobno in nevsiljivo žičniško infrastrukturo, ki bi lepo dopolnjevala industrijsko identiteto Starega pristanišča. Na vprašanje novinarjev, če je seznanjen s tem, da veliko občanov nasprotuje gradnji žičniške naprave, ki bi povezovala mesto in Kras, je arhitekt odgovoril, da je prav prisluhniti tudi nasprotnikom in jim nato z utemeljenimi argumenti razložiti, da je tako ambiciozne projekte mogoče uresničiti tudi brez grobega posega v okolje.