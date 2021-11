»Žičniške postaje na Opčinah ni mogoče graditi«

Gozdnato območje openskega Selivca, kjer namerava Občina Trst zgraditi postajo žičnice, ki bi povezovala Opčine in Barkovlje, ter urediti parkirišče, je v lasti Jusa Opčine, kar je pred kratkim potrdilo višje sodišče v Rimu. Poleg tega pa to območje ni namenjeno splošni uporabi, temveč izključno kmetijski, gozdarski in pastirski dejavnosti, in to brez časovne omejitve. Terenov, ki so v skupni lasti, v skladu z zakonom št. 168 iz leta 2017 ni mogoče prodati, razdeliti ali priposestvovati. Na to opozarja tržaški občinski svetnik Demokratske stranke Stefano Ukmar v svetniškem vprašanju, ki ga je v ponedeljek zjutraj vložil na občini. Gre sploh za prvo svetniško vprašanje, vloženo v Trstu v novi mandatni dobi. Ukmar sprašuje župana Roberta Dipiazzo, ali se je občinska uprava pred vložitvijo prošnje za financiranje pozanimala za pravni položaj območij, povezanih s tem načrtom. Poleg tega sprašuje, ali obstajajo alternativne zamisli s področja trajnostne mobilnosti, s katerimi bi izkoristili finančna sredstva iz Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost (gre za 48 milijonov evrov, za katere je ministrstvo za infrastrukturo že prižgalo zeleno luč) tudi v primeru, da se žičnice ne bi dalo zgraditi.