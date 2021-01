V petkovih popoldanskih urah je Genovčan prihod novega leta hotel proslaviti s skokom v vodo s Pomola Audace. Njegovo početje so kaj kmalu opazili tržaški policisti, ki so ga zalotili, ko je sedel na pomolu in se sušil. Zaradi neupoštevanja pravil za zajezitev širjenja koronavirusa okužbe ter kršenja prepovedi gibanja je 50-letnika doletela denarna kazen.