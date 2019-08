Živahen konec tedna v znamenju praznovanja župnijskega zavetnika

Na Opčinah bo v naslednjih dneh ponovno živahno, saj se danes začenja praznovanje župnijskega zavetnika sv. Jerneja, v okviru katerega si bo do nedelje sledilo več posvetnih in verskih dogodkov. Danes bo ob 20. uri na dvorišču za opensko cerkvijo nastopil svetovni prvak diatonične harmonike Denis Novato ob kitarski spremljavi Walterja Beta, ki bo poleg nekaterih avtorskih skladb igral tudi pesmi iz ljudskega repertoarja. Večer bo povezoval Evgen Ban. Novost letošnjega praznika, ki ga organizirata konzorcij openskih trgovcev Centro in via – Skupaj na Opčinah in župnija sv. Jerneja apostola v sodelovanju z Občino Trst in rajonskim svetom za vzhodni Kras, pa je tudi šahovski turnir društva Accademia di Scacchi. Podrobnejši program so predstavili na današnji tiskovni konferenci, na kateri so bili prisotni občinska odbornica za trgovino Serena Tonel, predsednica trgovskega konzorcija Nadia Bellina, openski župnik Franc Pohajač, predsednik Zadružne kraške banke Adriano Kovačič, predsednik rajonskega sveta za vzhodni Kras Marko De Luisa in predsednik društva Accademia di Schacchi Massimo Varini.