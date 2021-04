Živahen nepremičninski trg

Nepremičninski trg ostaja na zeleni veji, kar že drugo leto zapored potrjuje rast cen stanovanj in hiš, kakor je dokazala analiza, ki jo je za leto 2021 opravila opazovalnica za nepremičnine Nomisma. Kaže namreč, da epidemija koronavirusne bolezni vsaj utripa na nepremičninskem trgu ni bistveno spremenila. Upad povpraševanja po nakupu nepremičnin, ki ga je na državni ravni povzročila pandemija, ni vplival na tržaški trg, ki glede na besede lokalnih posrednikov celo raste.

Stanovanjski trg kar cveti: cene nepremičnin rastejo pri nas povprečno za 1,5 odstotka za nove gradnje in za 0,7 odstotka za t.i. rabljene nepremičnine; v mestnem središču pa so slednje še nekoliko višje. Žal ne moremo podobno zatrditi za poslovni trg oz. za prostore, ki jih zasedajo terciarne, komercialne in proizvodne dejavnosti, kjer beležijo pravi mrk, zlasti zaradi velikega upada povpraševanja. Po izredno spodbudnem začetku leta 2020, je trend ponovno negativen.