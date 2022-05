»Živim v demokratični državi ... «

»Meni se ni treba nikomur opravičevati.« S temi besedami je na včerajšnji seji občinskega sveta tržaški župan Roberto Dipiazza odgovoril opozicijskim mestnim svetnikom, ki so ga pozvali, naj se opraviči za svoje saksistične komentarje na neprimerno vedenje nekaterih alpincev na shodu v Riminiju. Njegovo osebno podcenjevanje nasilja nad ženskami je sprožilo negativne odzive v različnih državnih medijev, včeraj dopoldne pa je v Trst prispela celo televizijska ekipa oddaje Iene.

Francesco Russo (Punto Franco) je župana vprašal, če se zaveda, da bi bilo njegovo izražanje neprimerno tudi v zasebnem krogu, kaj šele javno, in da je njegovo vedenje žaljivo za vse občane in občanke, ki jih zastopa. Po Russovi oceni Dipiazza še ni dojel, da se je odnos med ženskami in moškimi spremenil in da bi župan moral biti vzor drugim ljudem. »Se župan zaveda, da smo spet pristali na naslovnih straneh državnih časopisov? Pa ne zaradi kakovosti življenja, ampak zaradi žaljivih izjav na račun žensk,« je rekel Russo v fazi posatvljanja aktualnih vprašanj. Od župana je zahteval javno opravičilo.

Na te in na druge očitke je župan med drugim odgovoril: »Živim v dekmokratični družbi in menim, da lahko vsakdo izrazi to, kar misli.«