Življenje se počasi vrača v normalnost (foto)

Z današnjim dnem se življenje v koronačasu po daljšem obdobju popolnega zaprtja počasi vrača skoraj v normalnost. Odpirajo trgovine, gostinski lokali, bari, frizerji in še druge dejavnosti. Nekateri so to že poimenovali »faza 2,5«, naslednja tretja faza se bo začela 3. junija, ko bodo dovoljeni prehodi med deželami in državami. Včeraj je podpisal novo uredbo italijanski premier Giuseppe Conte, sledila je uredba predsednika FJK Massimiliana Fedrige. V FJK bo obvezna zaščitna obrazna maska tudi na prostem, sicer pa bo, kot po vsej državi, obvezno socialno distanciranje vsaj enega metra. Prepovedano je tudi zbiranje večjih množic ljudi. Samoizjave pa od danes niso več potrebne.

Naš fotograf Damjan Balbi je zaobjel v svoj objektiv prve današnje jutranje utrinke ponovnega odprtja. Ljudje se z zadovoljstvom spet srečujejo (na primerni razdalji) v barih, vrata so odprli frizerski saloni, v Rojanu pa je po daljšem času bila prva jutranja maša. Vse se dogaja ob strogih varnostnih ukrepih.