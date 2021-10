Življenje v znamenju pogoja PCT

Na Partizanski cesti v Sežani v torek ni bilo vrveža Tržačanov, ki bi iz mesnice hiteli na najbližji bencinski servis po »šteko cigaretov« . Res, da se v mestu med tednom v jutranjih urah mudi manj ljudi, za zmanjšan promet in manjše število strank v trgovinah in lokalih pa so prav gotovo soodgovorna nova vladna pravila izpolnjevanja PCT pogoja.Med sprehodom, na katerem smo preverjali, kako nove razmere vplivajo na življenje Sežančanov, nas je pot zanesla v trgovino z vrtnarskim orodjem. Prijazni uslužbenec nas je v humornem tonu presenetil z zanimivo zgodovinsko vzporednico: »V sedemdesetih letih so po Jugoslaviji divjale črne koze. Ko je maršal Tito obiskal naše kraje, je prebivalce enostavno pozval, naj se cepijo. Če je kdo umrl, mu je država vsaj plačala pogreb. Če kdo danes podleže koronavirusni bolezni, stroški pokopa bremenijo pokojnikovo družino.«

Odlok o izpolnjevanju pogoja cepljenja, prebolenja ali testiranja na koronavirus, ki ga je slovenska vlada sprejela 15. septembra, je močno omejil dostopnost do javnih storitev. Po novem je treba izpolnjevanje pogoja dokazovati pri obisku vseh trgovinskih, gostinskih in zdravstvenih obratov, z izjemo trgovin s prehrambnimi in farmacevtskimi izdelki ali službe za nujno medicinsko pomoč.»Pri nas lahko vsaka stranka tanka. Problem se postavi le pri plačilu goriva. Če oseba ne dokaže enega od treh pogojev, mora v poslovalnico poslati osebo, ki upošteva veljavni odlok,« je ob obisku ene od sežanskih bencinskih črpalk razlagala blagajničarka.

»Večina naših strank redno zahaja k nam. Pri takih prvič preverimo covidno potrdilo, nato jim zaupamo. Vse ostale pa le ustno vprašamo, ali izpolnjujejo PCT pogoj,« je razložila prodajalka v trgovini z vrtnim orodjem. Prekinil jo je uslužbenec: »Fant, pridi ven, nekaj moram povedati. Kako lahko politiki pričakujejo, da jim bomo zaupali, ko pa si vsak dan zamišljajo nova pravila in ukrepe, ki so jih sami že večkrat prekršili?«