»ZKB je v precej dobrem stanju«

Zadružna kraška banka bo 1. avgusta dobila novega direktorja, pravzaprav direktorico. Dosedanji direktor Sergio Carli po štiridesetih letih zvestobe openskemu denarnemu zavodu, kjer se je zaposlil leta 1979, odhaja namreč v pokoj, posle pa bo predal dosedanji namestnici direktorja Emanueli Bratos, ki bo prva ženska na čelu ZKB, medtem ko bosta nova namestnika Dean Rebecchi in Ivo Cotič. Sergio Carli, letnik 1957, doma iz Gabrovca, je na direktorsko mesto prišel konec leta 2015 v obdobju, ki je bilo za banko najbolj občutljivo, pod njegovim vodstvom je prišlo do reorganizacije in izboljšanja pomembnih kazalcev, spojitve z Zadružno banko Doberdob in Sovodnje ter pristopa k skupini Cassa Centrale Banka v okviru reforme zadružnih bank. Sam pravi, da je bilo to obdobje najtežje v vseh teh štiridesetih letih, zdaj pa je banka v precej dobrem stanju.

S kakšnimi občutki zapuščate vodstvo banke?

Zares ne bi znal, kako to opisati z eno besedo. Gotovo, glede na dejstvo, da sem v banki neprekinjeno delal štirideset let, so občutki, da prihaja do menjave neke življenjske dobe, nekega zelo dolgega in važnega ciklusa, v katerem se je na področjih delovanja banke zvrstil cel kup sprememb. Mislim, da je moje delo vedno vodil čut pripadnosti in odgovornosti in upam, da sem v vseh teh desetletjih v raznih obdobjih svojo nalogo opravil pozitivno.

Na čelo Zadružne kraške banke ste prišli v občutljivem trenutku zgodovine tega zavoda. Kakšno je bilo to obdobje?

Rekel bi, da kar se tiče moje vloge glavnega direktorja, nastopil sem konec leta 2015, bi lahko rekel, da v vseh štiridesetih letih so bila ta štiri leta najtežje obdobje delovanja banke. Zdaj bi pustil rezultate iz leta 2016, ki so pomenili prelomnico za našo banko: zgraditi je bilo treba novo vzdušje, popraviti določen način dela, pogosti so bili stiki z Banko Italije. Mirne duše lahko rečem, da smo bili kos temu obdobju. Stvar se je naknadno zapletla, v kolikor je bilo leto 2017 namenjeno pripravi in nato izpeljavi spojitve z Zadružno banko Doberdob in Sovodnje, za nameček pa je bilo leto 2018 namenjeno pripravi na pristop k skupini Cassa Centrale Banca. Izpeljava obeh operacij je zahtevala precej truda, ker ni bilo enostavno.

Kakšno banko pa zapuščate?

Mislim, da je banka zdaj v precej dobrem stanju. V teh letih smo dokazali, da smo zmogli zelo dobro popraviti situacijo, posebno na določenih področjih delovanja, kot npr. pri kreditih, ki so predstavljali najbolj problematično točko. Tudi pristop k skupini CCB nam bo pomagal, da se bomo še bolje razvili in postali bolj solidni pri ekonomskih rezultatih. Vsa leta, ko sem bil jaz direktor, smo beležili dobičke, delovanje je bilo torej pozitivno.