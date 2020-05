Zlati prinašalec poginil pod avtobusom

Na Reški cesti se je davi okrog 7. ure pripetila nesreča s tragičnim epilogom za zlatega prinašalca. Pes se je za trenutek izmuznil lastnici in stopil s pločnika na cesto. Ravno tedaj je pripeljal mimo avtobus podjetja Trieste Trasporti. Trčenje je bilo silovito. Pes je obležal na cestišču brez življenja, ob njem pa je nastala luža krvi. V avtobusu na srečo ni bilo poškodovanih. Na kraj so prihiteli lokalni policisti, promet je bil nekaj časa oviran. Nesrečnega zlatega prinašalca so ob pretreseni lastnici odpeljali na zadnjo pot v pesjak zdravstvene ustanove.