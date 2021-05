Zlorabljala invalidsko parkirno karto bivše varovanke

Lokalni policisti so pred nedavnim prejeli vlogo za preklic invalidske parkirne karte. Njena zakonita lastnica jim je sporočila, da jo je zadržala bivša negovalka, in to kljub dejstvu, da je zaključila delovno razmerje. Ob prigovarjanju naj jo vrne, pa je vselej naletela na gluha ušesa. Bivša negovalka je varovankino invalidsko parkirno karto uporabljala v svoje osebne namene oz. za svoje vožnje, pri čemer ji ni bilo treba skrbeti, da bi iskala parkirni prostor ali da bi ga morda našla predaleč, ne ozirajoč se na dejstvo, da ga odvzema nekomu, ki bi ga res potreboval.

Lokalni policisti so uvedli preiskavo in žensko izsledili. Prestregli so jo ravno v trenutku, ko je parkirala avtomobil na rezerviranem mestu za invalide in je za vetrobran nameščala invalidsko parkirno karto. Dokument so zasegli, bivšo negovalko pa oglobili. Naložili so ji 87 evrov kazni in ji pobrali dve točki na vozniškem dovoljenju.