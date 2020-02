»Zmagovalec pusta je eden - vsi!«

»Še sreča, da sta Kraški pa tudi Sovodenjski pust za las prehitela virus,« je vzdihnil predsednik Odbora Kraškega pusta Igor Malalan, ki je z nekoliko hripavim glasom ocenil, da bi bila drugače prava katastrofa za vse, ki vlagajo ogromno truda - pa tudi denarja - v organizacijo tako velikih dogodkov. Naposled se je vse izteklo v najlepšem redu - vreme je bilo v soboto sončno in toplo, obiskovalcev je bilo ogromno in vzdušje je bilo super.

KAKOVOST NA VOZU IN POD NJIM

»Če moram podati oceno o letošnjem pustu, potem je slednja kar visoka, zelo dobra. Kljub temu, da smo letos prešteli le pet vozov, je bila kakovost slednjih namreč izredna, tako da je imela žirija težave, komu podeliti nekaj več točk. Krasne so bile tudi pustne skupine, v katerih je kar mrgolelo pustnih šem,« je v imenu Odbora povedal Malalan in pri tem pohvalil iznajdljivo idejo zmagovalcev iz Tržiča. Sicer pa je v isti sapi dodal, da je po njegovi oceni na Kraškem pustu vselej samo en zmagovalec - čisto vsi. Logično, to ne velja za sodelujoče vasi, ki si vseeno želijo slaviti na najvišji stopnički. »Po moje so zmagali vsi, tudi tisti, ki so pri pustu drugače sodelovali, mislim na odbor Kraškega pusta - brez njega namreč ne bi bilo pusta.«

Skratka Malalanova ocena je zelo pozitivna. Na prvih sestankih, je priznal, so bili sicer nekoliko v skrbeh zaradi nižje prisotnosti sodelujočih, strah pa je bil naposled odvečen.