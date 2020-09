Znani obrazi in glasovi na festivalu dobrega novinarstva

Znani obrazi in glasovi italijanskega novinarskega sveta bodo od jutri do nedelje oblikovali bogat in predvsem kakovosten program sedmega festivala dobrega novinarstva Link 2020, ki ga organizira Fundacija Luchetta, Ota, D’Angelo, Hrovatin z družbo Prandicom, podpira pa družba Fincantieri v sodelovanju z Deželo Furlanijo – Julijsko krajino, Občino Trst, Fundacijo CRTrieste in Crédit Agricole Friuladria.

V šotoru na Velikem trgu, poimenovanem Fincantieri Newsroom, bodo na sporedu srečanja, intervjuji in debate z uglednimi gosti, katerim bo mogoče slediti tudi preko spleta na Facebook strani nagrade Luchetta. Dogajanje bodo v četrtek zvečer ob 19. uri uvedli s podelitvijo 9. nagrade Crédit Agricole Friuladria pričevalci zgodovine, ki jo letos prejme novinar televizijske hiše RAI Giovanni Minoli. Z nagrajencem se bo pogovoril direktor dnevnika Il Gazzettino Roberto Papetti.

Do nedelje se bodo v dopoldanskih urah predstavili novinarji na treh dogodkih, v popoldanskih na štirih.

Višek dogajanja bo nedvomno podeljevanje nagrade Luchetta 2020. Predsednica žirije Giovanna Botteri in tajnik Giovanni Marzini bosta v soboto ob 19. uri podelila priznanja letošnjim nagrajencem, to so Adnan Sarwar, Sara Giudice, Nello Scavo, Antonio Pampliega in Andrea Frazzetta.

Festival bodo letos sklenili s kančkom ironije z nastopom znane italijanske igralke Geppi Cucciari in novinarjem Luco Botturo. Predstavila se bosta z dialogom, ki izhaja iz zadnje Botturove knjige z naslovom Buonisti un Cazzo.