Znanstveni festival bo ponudil 150 dogodkov

Znanstveni festival Science in the City, ki bo med 27. junijem in 11. julijem pospremil znanstveni forum Esof2020, bo ponudil več kot 150 dogodkov na različnih koncih mesta, med gosti festivala pa bo tudi letošnji Nobelov nagrajenec za fiziko Didier Queloz, ki mu je Švedska kraljeva akademija znanosti, ki podeljuje Nobelove nagrade, priznanje pripisala za njegov prispevek k razumevanju razvoja vesolja in mesta Zemlje v njem. Znanstveni festival je dobil tudi svojo spletno stran (www.scienceinthecity2020.eu), na kateri bo sproti mogoče spremljati dopolnjevanje programa, prijave za sodelovanje na festivalu pa bodo sprejemali do konca tega leta.

Prve podrobnosti festivalskega dogajanja, ki so ga združili pod skupno ime Collisioni, so predstavili na srečanju z novinarji v palači Gopčević, kjer so organizatorji povedali, da so trenutno v program vključili 50 žanrsko različnih dogodkov. Namen festivala bo, kot je povedal vodja prireditve Esof2020 Stefano Fantoni, občanom približati znanost in tehnologijo. To bodo znanstveniki poskušali doseči v sklopu razstav, delavnic, literarnih srečanj, konferenc, vodenih ogledov in koncertov.