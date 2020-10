Znanstveni imaginarij v starem pristanišču

Tržaški fizik Paolo Budinich, ki je pred petintridesetimi leti uresničil svoje sanje in postavil prvo poljudno znanstveno razstavo Imaginaire Scientifique v Trstu, bi danes verjetno ne verjel svojim očem. Do pred kratkim manjši muzej Znanstveni imaginarij, ki je domoval v grljanskem zalivu, se je končno spremenil v muzejsko središče, kakršnega si mesto znanosti zasluži.

V prenovljenih prostorih skladišča 26 starega tržaškega pristanišča so danes odprli prve prostore novega Znanstvenega imaginarija, tisoč kvadratnih metrov posvečenih približevanju domače in svetovne znanosti širši publiki. S prenovljeno grafično podobo, novimi sodelovanji in sodobnimi vsebinami se uvršča na seznam najbolj raznolikih v Evropi. Njegova prednost? Povezava z javnimi in zasebnimi podjetji, ki na tržaškem območju, na mednarodni ravni, raziskujejo, razvijajo in ustvarjajo znanstveno prihodnost.