Znanstveni in umetniški pogledi na kavo

Društvo za promocijo kave Museo del Caffé je danes dopoldne v kavarni San Marco predstavilo niz dogodkov povezanih z bogato zgodovino dragocenega napitka. Na novem portalu, ki bo dostopen od septembra dalje, bodo ljubiteljem kave ponudili tri popoldneve in en večer v družbi izvedencev, znanstvenikov in umetnikov. V sredo, 2. septembra, ob 17. uri bodo s prenosom v živo na Facebook strani društva ponudili debato o trajnostnem razvoju in inovaciji v svetu kave s prehrambni tehnologom Emanuelejem Rossijem. V okviru festivala znanosti Esof2020 bo v petek, 4. septembra, ob 17. uri na portalu društva zaživela glasbena predstava Il panettiere e la luna Marca Rodrigueza.

Društvo Museo del Caffé je pobrateno z Muzejem Kofe v Sankt Peterburgu. Po zaslugi mlade izvedenke Chiare Falzetti, ki je v svoji diplomski nalogi podrobno razčlenila razvoj in širjenje kave v Rusiji, bo na svetovni dan kave, 1. oktobra, potekalo srečanje v virtualni sobi platforme Zoom in v neposrednem prenosu na Facebbok strani društva na temo kave. Od 15. ure dalje bodo publiko nagovorili ustanovitelj ruskega muzeja Fjodor Efimovič Malkovskij, predsednik tržaškega društva Gianni Pistrini, ruski častni konzul Carlo Dall’Ava in italijanski generalni konzul v Sankt Peterburgu Alessandro Monti.

Zadnji teden oktobra bo na vrsti večer s kavo v družbi strastnega zbiralca aparatov za kavo Lucia Del Piccola in drugih zbiralcev najrazličnejših predmetov povezanih s kavo. Datum dogodek še ni znan, saj si organizatorji želijo, da bi vsaj en večer priredili v ne-virtualnem prostoru, če bo splošno zdravstveno stanje vezano na pandemijo dovolilo.