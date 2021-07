Policisti so ponoči ovadili 20-letnega Turinčana. V Ul. Roma se je znesel nad tremi parkiranimi skuterji, ki jih je prevrnil in poškodoval. Mimoidoči, ki so ga opazili, so poklicali na enotno številko za klic v sili 112. Policisti so ga kmalu našli, z njim je bil še drugi 20-letnik iz Vidma. Oba sta bila pod vplivom alkohola, zaradi česar so ju oglobili. Turinčana pa so tudi prijavili državnemu tožilstvu.