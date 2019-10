Zois bo moral na spominsko ploščo še počakati

Kaže, da bo treba še nekoliko počakati na postavitev spominske plošče na pročelje hiše, v kateri se je rodil baron Žiga Zois. Tako nam je včeraj potrdil tržaški župan Roberto Dipiazza, ko smo ga opozorili, da je 10. november tik pred zdajci. Ta dan je bil namreč že pred več meseci izbran za krajšo slovesnost ob namestitvi plošče na stavbo v Ulici Procureria za tržaško občinsko palačo, saj takrat obeležujemo baronovo 200-letnico smrti oziroma svetovni dan znanosti za mir in razvoj.

Župan se je opravičil, češ da mu je stvar ušla izpod nadzora - precej je obremenjen, saj se v mestu stalno nekaj dogaja. »Hitim od seje do seje, izmučen sem,« je dodal in pojasnil, da je z dogajanjem že seznanil občinskega svetnika Igorja Svaba in mu povedal, da bo stvar uredil pozneje. »Vzel sem si to obveznost in speljal jo bom do konca,« je sicer potrdil.

Naj spomnimo, da so svetniško pobudo za postavitev table maja 2018 vložili občinski svetniki Demokratske stranke s svetnikoma Valentino Repini (Demokratska stranka) in Igorjem Svabom (Slovenska skupnost) na čelu, poleg njih pa sta predlog podprla še svetnika Maria Teresa Bassa Poropat (Skupaj za Trst) in Roberto De Gioia (takrat še Zeleni-PSI, danes občanska lista Progetto FVG). Svetniško pobudo DS je septembra lani v občinskem svetu ob prisotnosti dijakov katinarske srednje šole osvojil odbornik za kulturo Giorgio Rossi, mesec pozneje pa na novem zasedanju občinskega sveta še odbornica za šolstvo Angela Brandi.

