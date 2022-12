Žrtvi so zadrogirali in skupinsko posilili

Policisti so po pravnomočni obsodbi vrhovnega sodišča aretirali tri moške zaradi skupinskega spolnega nasilja in podtikanja droge za posilstvo. Eden od treh bo moral prestati v zaporu šest let in pol, druga dva pa štiri leta in pol.

Trojica je leta 2012 Miljah povabila žrtvi na dom in jima podtaknila v kozarec vina psihotropno zdravilo. Njuno zmanjšano stanje zavesti so nato trije moški, tedaj stari le malo več kot 20 let, izkoristili za izvedbo skupinskega posilstva. Žrtvi sta se prebudili brez oblačil, ne da bi sploh vedeli, kaj se je zgodilo. Zatekli sta se v bolnišnico Burlo Garofolo, kjer so zdravniki ugotovili, da sta utrpeli več odrgnin in udarcev, zaradi česar sta trojico kazensko ovadili. Nadaljnje preiskave so potrdile, da sta žrtvi zaužili močno zdravilo, znano tudi kot »droga za posilstvo«, ki med drugim lahko povzroča omamljenost in izgubo spomina.

Policisti so vse tri moške izsledili in aretirali ter jih prepeljali v tržaški zapor.