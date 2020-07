Župan Dipiazza lahko podpiše dogovor o Narodnem domu, čeprav brez soglasja

Skorajšnja predaja Narodnega doma slovenski skupnosti še naprej razdvaja tržaško desnosredinsko koalicijo. Medtem ko Severna liga in Lista Dipiazza ne nasprotujeta vračanju poslopja, to ne velja za stranki Forza Italija in Fratelli d'Italia. Da ima nasprotovanje slednje ideološke temelje, ni nobena skrivnost, stranka Forza Italia pa vračanju Narodnega doma v slovenske roke nasprotuje iz bolj praktičnih razlogov. Kot je po telefonu povedala pristojna za šolstvo v tržaški občinski upravi Angela Brandi, predaji nasprotujejo, ker menijo, da bo s tem dejanjem Občina Trst oškodovana.

Pa začnimo po vrsti. V petek se je je sestal občinski odbor, ki je želel z občinskim sklepom simbolično avtorizirati županovo sodelovanju pri podpisu sporazuma o predaji Narodnega doma. Na županovo presenečenje so proti sklepu glasovali Angela Brandi in Francesca De Santis, obe iz stranke Fi, in Elisa Lodi iz stranke Fdi. Samo odsotnost Micheleja Lobianca in Lorenza Giorgija (oba Fi) je preprečila, da bi sklep s svojim glasom moral podpreti župan.