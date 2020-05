Župan Dipiazza: Narodni dom po zakonu pripada Slovencem v Italiji

Narodni dom pripada slovenski narodni skupnosti v Italiji. To določa zaščitni zakon št. 38 iz leta 2001 in če ga nameravata italijanska država oziroma pristojno ministrstvo vrniti Slovencem in najbrž preseliti fakulteto za tolmače in prevajalce v občinsko stavbo Gregoretti 2 v nekdanji park svetoivanske umobolnice, je prav tako. To je povedal danes v intervjuju za Primorski dnevnik tržaški župan Roberto Dipiazza, ki je večkrat poudaril, da namerava upoštevati in udejanjiti zakonske predpise.

