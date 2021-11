Župan Dipiazza predstavil mestno vlado

Točno 16 dni po drugem krogu županskih volitev, na katerih je zmagal stari novi župan Roberto Dipiazza, je Trst dobil novo mestno vlado. Deset odbornikov, med katerimi so štiri ženske (kot določa zakon) in šest moških, je župan Dipiazza uradno predstavil danes popoldne. Sestava odbora je takšna, kot smo jo napovedali v včerajšnji izdaji. Edino ime, ki je bilo še neznanka, je na plan prišlo na uradni predstavitvi. Kadrovsko politiko Občine Trst bo upravljal Stefano Avian iz stranke Bratje Italije, ki ima kot zmagovalna stranka kar štiri odbornike. Potrjeno pa je bilo tudi ime, ki je veljalo za veliko presenečenje napornih koalicijskih pogajanj. Deželna koordinatorka stranke Naprej Italija Sandra Savino bo dejansko vodila področje urbanistike.

Kljub sivemu in deževnemu vremenu se je župan Dipiazza odločil ekipo, ki ga bo spremljala v četrtem tržaškem mandatu, predstaviti na prostem. Pod oboki Mestne hiše so se že nekaj pred napovedano uro zbrali predstavniki nekaterih desnosredinskih strank. Desetčlanska odborniška ekipa z županom na čelu je sijala od zadovoljstva. Rožnate kvote, od katerih je bila odsotna Sandra Savino, ki je ostala v v rimskem parlamentu, so si za to priložnost odele v kameljo barvo, moški predstavniki pa so prisegali na klasično črnino.