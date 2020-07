Župan Dipiazza prepričan, da se odpira novo poglavje prihodnosti

»Zreti moramo naprej in podpirati politiko sodelovanja in prijateljstva s sosednjimi narodi in državami. Ponosen sem, da bo točno deset let po srečanju predsednikov Italije, Slovenije in Hrvaške sledilo še srečanje dveh predsednikov, na katerem bomo podpisali protokol o nameri, ki določa korake za prenos lastništva Narodnega doma. In vesel sem, da bo italijanski predsednik Sergio Mattarella prvič obiskal spomenik bazoviškim junakom in slovenski predsednik Borut Pahor prvič obiskal bazovski šoht,« je v pogovoru dejal tržaški župan Roberto Dipiazza, ki rad poudari, da je po nedavnem pogovoru s slovenskim veleposlanikom v Rimu Tomažem Kunstljem kar osebno poklical predsednika Mattarello in mu predlagal obisk dveh spominskih obeležij. Pogovor med njima je trajal približno štiri minute, predsednik je županu ob koncu rekel, da mu bo odgovoril naslednji dan. In odgovor je dejansko prišel 24 ur kasneje. Pritrdilen. »Upam si trditi, da bo letošnji 13. julij poseben dan. Tako kot je bil 13. julij pred desetimi leti, ob spominu na katerega se mi še vedno naježi koža,« je rekel župan Dipiazza, ki je na začetku intervjuja v roke vzel pametni telefon in pobrskal po spletu, da bi videl, kakšno bo v ponedeljek vreme. »Zaenkrat kaže na sonce in ne prevroče vreme. Krasno,« je v svojem slogu dejal sogovornik, ki si neskromno lasti del zaslug za dvakratni prihod predsednikov v Trst.

Ob različnih priložnostih radi ponovite, da ste bili župan treh predsednikov. Prihodnji ponedeljek boste v Trstu gostovali še eno meddržavno srečanje. Kako doživljate vse skupaj?

Zame ima vse to simbolični pomen. Nisem samo župan treh predsednikov, ampak tudi župan, ki mu je leta 2004 prvič uspelo vse župane tržaške pokrajine popeljati na vse kraje spomina. V lepem spominu mi je ostal tudi dvojezični govor v Rižarni, ki ga je Piccolo objavil tudi v slovenščini, Primorski dnevnik pa tudi v italijanščini. Vedno sem delal na tem, da bi se italijanska in slovenska skupnost zbližali. Obisk Mattarelle in Pahorja bo pomenil še korak naprej. Skupen obisk fojbe in postanek pred spomenikom bazoviškim junakom bosta imela veliko simbolno vrednost. Odprla bi lahko novo poglavje.

Odločitev, da predsednika položita vence tako k spomeniku bazoviškim junakom kot pred fojbo, je v zadnjih dneh sprožila burno debato.

To je poponoma normalno. Ne moremo pričakovati od vseh ljudi, da bi se strinjali. Vedno se bo našlo 80 ljudi, ki so za določeno stvar, in 20, ki so proti.