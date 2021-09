Županski kandidat Ugo Rossi se je prerival s karabinjerji

Danes okrog 13. ure je prišlo do napetosti na svetoivanskem poštnem uradu v Drevoredu Sanzio, kjer naj bi ena od uporabnic vstopila brez zaščitne maske in naj si je ne bi hotela nadeti, direkto poštnega urada je naposled poklical karabinjerje. Pri tem je za dodatno napetost poskrbel županski kandidat gibanja 3V Ugo Rossi, ki nasprotuje maskam, covidnemu potrdilu in obveznemu cepljenju proti covidu-19. Pred poštnim uradom je vzklikal v megafon, upiral se je identifikaciji, iz videoposnetka, ki kroži po Facebooku, pa je slišati, kako karabinjerju reče: "Ko bom župan, me boš moral ubogati."

Po navedbah pokrajinskega poveljstva karabinjerjev je prišlo do krajšega prerivanja, pri čemer naj bi se dva karabinjerja lažje poškodovala, vsaj enega so odpeljali na pregled v bolnišnico. Rossija so s težavo spravili v avtomobil, saj se je še naprej upiral, in ga odpeljali v vojašnico v Ul. Hermet, kjer se je zbrala skupinica njegovih somišljenikov.