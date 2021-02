Žur so prikrili, zasačili so jih na ulici

Predpustni žur na Proseku se je končal s štirimi globami. Opolnoči v noči na nedeljo so karabinjerji po pozivu nekaterih prebivalcev prihiteli na Prosek, kjer se je na Kržadi slišalo glasbo in veseljačenje. Pred eno od tamkajšnjih stavb so opazili več parkiranih avtomobilov. Veseljaki so ob prihodu karabinjerjev očitno zagledali modre utripajoče luči, saj se je v objektu nenadno zatemnilo in je glasba utihnila. Ko so potrkali na vrata, pa ni bilo nikakršnega odziva.

Karabinjerji so kmalu zatem po proseških ulicah zagledali štiri mlade Tržačane. Izgovorili so se, da so se odločili za nočni sprehod pod zvezdami. Naložili so jim globo zaradi neupoštevanja ukrepov proti širjenju pandemije z novim koronavirusom.