Zvezde bodo znova mežikale gledalcem

»Tam šla sva ven in stala pod zvezdami.« Zadnji verz Dantejevega Pekla si je Stalno gledališče FJK izposodilo za novo gledališko sezono 2020/2021, saj je kot nalašč napisan za to neobičajno obdobje, ki je zaznamovalo spomlad in nam je še vedno tesno za petami.

»Za nami so težki časi, verjamemo pa, da je napočil trenutek za vrnitev pod sinji svod gledališča Rossetti. Izpod njegovih zvezd komaj čakamo, da bomo spet zrli v “zvezde”, ki se bodo zvrstile na odru,« je skorajda ganjeno pred dvorano, v kateri se je ob novinarjih zbralo tudi več zvestih abonentov, dejal predsednik Stalnega gledališča FJK Francesco Granbassi, ki je z direktorjem Francom Peròjem in organizacijskim direktorjem Stefanom Curtijem predstavil prvi del nove sezone.

OD OKTOBRA DO JANUARJA

Prvi del – sezono so namreč razpolovili – bo zaobjemal obdobje od oktobra do januarja, ko bo na odru zaživelo 28 dogodkov. Slednji bodo razvrščeni kot že tradicionalno v več abonmajskih sklopov – proza, letošnja novost t.i. passages oz. različni odrski pristopi, muzikali ter ples, glasba in spremljevalni dogodki.

Prva bo v sklopu proze na sporedu že 6. oktobra predstava La pazza di Chaillot, ki jo je dramaturško preuredila Letizia Russo. Trinajst igralcev domačega ansambla se bo poglobilo v žal vedno aktualno temo uničevanja okolja oz. pohlepa špekulantov. Sledila bo Scintille v režiji Laure Sicignano z Lauro Curino v glavni vlogi, ki se bo posvetila italijanskim migrantom v Ameriki. Sledil bo monolog Locke – režiser in nastopajoči igralec Filippo Dini se bo prepustil avtomobilskemu nočnemu potovanju, ki bo privedlo do pomembnih odločitev.